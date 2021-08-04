في قبضة الشرطة.. الإطاحة بمواطن أطلق النار أثناء قيادة مركبته بجازان

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة، دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف الرائد حكمي أن الشخص هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

