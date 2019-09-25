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"الجوازات": خدمة "إشارة " لذوي الإعاقة متوفرة في جميع الإدارات

توفر الترجمة الفورية لتسهل التواصل بين السامع والأصم بخصوصية

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة "إشارة" التي دشنها مؤخراً الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات أنه تم تفعيل خدمة "إشارة" في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال "تطبيق إشارة".

ويتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت "الجوازات" إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق " إشارة " للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثت "الجوازات" جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق "إشارة" بمركز الاتصال الموحد "992" والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.

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"الجوازات": خدمة "إشارة " لذوي الإعاقة متوفرة في جميع الإدارات
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة "إشارة" التي دشنها مؤخراً الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات أنه تم تفعيل خدمة "إشارة" في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال "تطبيق إشارة".

ويتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت "الجوازات" إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق " إشارة " للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثت "الجوازات" جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق "إشارة" بمركز الاتصال الموحد "992" والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:41 PM

"الجوازات": خدمة "إشارة " لذوي الإعاقة متوفرة في جميع الإدارات

توفر الترجمة الفورية لتسهل التواصل بين السامع والأصم بخصوصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من خدمة "إشارة" التي دشنها مؤخراً الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات أنه تم تفعيل خدمة "إشارة" في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال "تطبيق إشارة".

ويتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت "الجوازات" إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق " إشارة " للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثت "الجوازات" جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق "إشارة" بمركز الاتصال الموحد "992" والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.

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