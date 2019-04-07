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هوساوي: سمعت نصيحة صديقي "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك"

نفى ما يتردد عن توقيعه لنادي الاتحاد

قال المدافع الدولي ولاعب الوحدة (السابق) أسامة هوساوي حول قرار اعتزاله المفاجئ إنه قرر الاعتزال وهو مازال قادرًا على العطاء قبل أن تطالب الجماهير برحيله، حينما لا يكون وقتها قادرًا على تقديم ما يسعد الجماهير.

وأضاف هوساوي في تصريح فضائي: "مازلت أتذكر نصيحة أحد الأصدقاء حينما قال لي حرفيًا "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك" ويقصد أن أعتزل وأنا في القمة وأرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة لي هو اللعب في كأس العالم، حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي".

وعما تردد حول رحيله لنادي الاتحاد، أكد هوساوي أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

يُذكر أن هوساوي مر بعدة محطات وإنجازات من خلال اللعب لأندية الوحدة والأهلي والهلال، وبين هذه المحطات خاض تجربة خارجية وحيدة من خلال نادي أندرلخت البلجيكي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هوساوي: سمعت نصيحة صديقي "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك"
سبق

قال المدافع الدولي ولاعب الوحدة (السابق) أسامة هوساوي حول قرار اعتزاله المفاجئ إنه قرر الاعتزال وهو مازال قادرًا على العطاء قبل أن تطالب الجماهير برحيله، حينما لا يكون وقتها قادرًا على تقديم ما يسعد الجماهير.

وأضاف هوساوي في تصريح فضائي: "مازلت أتذكر نصيحة أحد الأصدقاء حينما قال لي حرفيًا "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك" ويقصد أن أعتزل وأنا في القمة وأرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة لي هو اللعب في كأس العالم، حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي".

وعما تردد حول رحيله لنادي الاتحاد، أكد هوساوي أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

يُذكر أن هوساوي مر بعدة محطات وإنجازات من خلال اللعب لأندية الوحدة والأهلي والهلال، وبين هذه المحطات خاض تجربة خارجية وحيدة من خلال نادي أندرلخت البلجيكي.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:54 AM

هوساوي: سمعت نصيحة صديقي "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك"

نفى ما يتردد عن توقيعه لنادي الاتحاد

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
8,108

قال المدافع الدولي ولاعب الوحدة (السابق) أسامة هوساوي حول قرار اعتزاله المفاجئ إنه قرر الاعتزال وهو مازال قادرًا على العطاء قبل أن تطالب الجماهير برحيله، حينما لا يكون وقتها قادرًا على تقديم ما يسعد الجماهير.

وأضاف هوساوي في تصريح فضائي: "مازلت أتذكر نصيحة أحد الأصدقاء حينما قال لي حرفيًا "اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك" ويقصد أن أعتزل وأنا في القمة وأرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة لي هو اللعب في كأس العالم، حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي".

وعما تردد حول رحيله لنادي الاتحاد، أكد هوساوي أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

يُذكر أن هوساوي مر بعدة محطات وإنجازات من خلال اللعب لأندية الوحدة والأهلي والهلال، وبين هذه المحطات خاض تجربة خارجية وحيدة من خلال نادي أندرلخت البلجيكي.

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