انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.

وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.