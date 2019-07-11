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انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.

وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.

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انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
سبق

انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.

وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:26 AM

انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.

وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,941
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31.1 مليار ..

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