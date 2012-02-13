"أمير مكة" يدشّن مقر برنامج طموح برابغ.. خرّج ووظّف 7000 شاب وفتاة

للاستفادة من قدرات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لبناء سواعد فاعلة للوطن

استهل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، جولاته على محافظات المنطقة اليوم، بعد توقفها لعامين إثر جائحة كورونا، حيث زار محافظة رابغ ودشّن -قبل قليل- المقر الجديد لبرنامج طموح بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي أسهم في تخريج وتوظيف أكثر من 7000 شاب وفتاة من أبناء ‏المنطقة منذ أن أطلقه عام 2012 إبان زيارته لرابغ ضمن جولاته التفقدية للمحافظات.

ووجّه الفيصل لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي آنذاك، بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به.