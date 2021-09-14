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فريق "إغاثي الملك" يطّلع على مشروع وتجهيز مختبرات كلية الطب بعدن

مطلعاً على الأعمال الجارية والرامية لاستكمال الترميمات الإنشائية

‬اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير العمل بمشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.

وطاف فريق المركز في أقسام المختبرات، مطلعاً على الأعمال الجارية والرامية لاستكمال الترميمات الإنشائية في المختبرات التعليمية استعداداً لوصول الوسائل التعليمية لمختبرات كلية الطب والعلوم الصحية، التي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية من خلال التطبيق العملي المباشر.

وأشاد عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الدكتور عبدالحكيم التميمي بالمشروع الذي يأتي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أنه يلبي احتياجات الكلية الملحة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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فريق "إغاثي الملك" يطّلع على مشروع وتجهيز مختبرات كلية الطب بعدن
سبق

‬اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير العمل بمشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.

وطاف فريق المركز في أقسام المختبرات، مطلعاً على الأعمال الجارية والرامية لاستكمال الترميمات الإنشائية في المختبرات التعليمية استعداداً لوصول الوسائل التعليمية لمختبرات كلية الطب والعلوم الصحية، التي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية من خلال التطبيق العملي المباشر.

وأشاد عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الدكتور عبدالحكيم التميمي بالمشروع الذي يأتي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أنه يلبي احتياجات الكلية الملحة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:37 PM

فريق "إغاثي الملك" يطّلع على مشروع وتجهيز مختبرات كلية الطب بعدن

مطلعاً على الأعمال الجارية والرامية لاستكمال الترميمات الإنشائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬اطّلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير العمل بمشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.

وطاف فريق المركز في أقسام المختبرات، مطلعاً على الأعمال الجارية والرامية لاستكمال الترميمات الإنشائية في المختبرات التعليمية استعداداً لوصول الوسائل التعليمية لمختبرات كلية الطب والعلوم الصحية، التي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية من خلال التطبيق العملي المباشر.

وأشاد عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الدكتور عبدالحكيم التميمي بالمشروع الذي يأتي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أنه يلبي احتياجات الكلية الملحة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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