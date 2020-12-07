منذ بدء العمل بها وتقدم خدماتها من خلال 14 عيادة موزعة
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:06 AM
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف
منذ بدء العمل بها وتقدم خدماتها من خلال 14 عيادة موزعة
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.