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أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل بها وتقدم خدماتها من خلال 14 عيادة موزعة

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف
سبق

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:06 AM

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل بها وتقدم خدماتها من خلال 14 عيادة موزعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة الطائف لـ 61967 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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