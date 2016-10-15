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شاهد.. "الربيعة" يصرُّ على توديع "أمير مكة" بقُبله على الرأس

تعبيرًا عن مشاعر الفرحة بعد تكريمه بجائزة "الاعتدال 3 "

تعبيرًا عن مشاعر الفرحة والسرور التقطت عدسة الجوال إصرار الدكتور "عبدالله الربيعة" على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل، وذلك أثناء مغادرته مقر الاحتفال المعد مساء أمس بجامعة الملك عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد أن سلم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة، ‫جائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للفائز بها، الدكتور عبدالله الربيعة، نظير إسهاماته المتمثلة في قيادته الفِرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية من مختلف الأعراق والديانات.

مكة المكرمة أمير مكة خالد الفيصل عبدالله الربيعة جائزة الاعتدال جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الربيعة" يصرُّ على توديع "أمير مكة" بقُبله على الرأس
سبق

تعبيرًا عن مشاعر الفرحة والسرور التقطت عدسة الجوال إصرار الدكتور "عبدالله الربيعة" على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل، وذلك أثناء مغادرته مقر الاحتفال المعد مساء أمس بجامعة الملك عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد أن سلم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة، ‫جائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للفائز بها، الدكتور عبدالله الربيعة، نظير إسهاماته المتمثلة في قيادته الفِرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية من مختلف الأعراق والديانات.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
11:59 PM

شاهد.. "الربيعة" يصرُّ على توديع "أمير مكة" بقُبله على الرأس

تعبيرًا عن مشاعر الفرحة بعد تكريمه بجائزة "الاعتدال 3 "

A A A
متعب البقمي - الطائف
5
12,180

تعبيرًا عن مشاعر الفرحة والسرور التقطت عدسة الجوال إصرار الدكتور "عبدالله الربيعة" على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل، وذلك أثناء مغادرته مقر الاحتفال المعد مساء أمس بجامعة الملك عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد أن سلم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة، ‫جائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للفائز بها، الدكتور عبدالله الربيعة، نظير إسهاماته المتمثلة في قيادته الفِرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية من مختلف الأعراق والديانات.

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