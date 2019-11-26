النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بخبرات دولية .. "سلام" للتواصل الحضاري ينظم دورة تدريبية للمدربين

تهدف لإعداد 20 مدربًا معتمدًا ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش

ينظم مشروع"سلام" للتواصل الحضاري بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) دورة تدريبية مخصصة للمدربين، وستُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 من نوفمبر الجاري بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، تركز الورشة على إعداد نحو 20 مدربًا معتمدًا من فئات متنوعة على مبادئ التنوّع والقبول والاندماج، واحترام الآخر، وتزويدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش والتواصل الحضاري خصوصًا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك اعتمادًا على الدليل التدريبي لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID).

ويتم تدريب المشاركين على يد كفاءات دولية وخبرات عالية المستوى لتمكينهم من نشر المعرفة التواصلية والحوارية داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ويستهدف اللقاء ممارسي الحوار، لتزويدهم بمهارات تدريبية جديدة بهدف تشجيع الاعتدال والتفاهم المتبادل بين الثقافات، وكذلك مكافحة العنف والتطرف من أجل تعزيز التعايش والقيم المشتركة.

يُشار إلى أن مشروع "سلام للتواصل الحضاري"، يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويصدر أبحاثًا معمّقة ودراسات حول عددٍ من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة وسبل تعزيز التواصل بين الثقافات.

ويمثل "سلام" منصة هادفة ومفيدة للحوار والتواصل المفتوح والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم، للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.

مشروع سلام للتواصل الحضاري مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بخبرات دولية .. "سلام" للتواصل الحضاري ينظم دورة تدريبية للمدربين
سبق

ينظم مشروع"سلام" للتواصل الحضاري بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) دورة تدريبية مخصصة للمدربين، وستُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 من نوفمبر الجاري بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، تركز الورشة على إعداد نحو 20 مدربًا معتمدًا من فئات متنوعة على مبادئ التنوّع والقبول والاندماج، واحترام الآخر، وتزويدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش والتواصل الحضاري خصوصًا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك اعتمادًا على الدليل التدريبي لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID).

ويتم تدريب المشاركين على يد كفاءات دولية وخبرات عالية المستوى لتمكينهم من نشر المعرفة التواصلية والحوارية داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ويستهدف اللقاء ممارسي الحوار، لتزويدهم بمهارات تدريبية جديدة بهدف تشجيع الاعتدال والتفاهم المتبادل بين الثقافات، وكذلك مكافحة العنف والتطرف من أجل تعزيز التعايش والقيم المشتركة.

يُشار إلى أن مشروع "سلام للتواصل الحضاري"، يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويصدر أبحاثًا معمّقة ودراسات حول عددٍ من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة وسبل تعزيز التواصل بين الثقافات.

ويمثل "سلام" منصة هادفة ومفيدة للحوار والتواصل المفتوح والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم، للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:30 PM

بخبرات دولية .. "سلام" للتواصل الحضاري ينظم دورة تدريبية للمدربين

تهدف لإعداد 20 مدربًا معتمدًا ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
35

ينظم مشروع"سلام" للتواصل الحضاري بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) دورة تدريبية مخصصة للمدربين، وستُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 من نوفمبر الجاري بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، تركز الورشة على إعداد نحو 20 مدربًا معتمدًا من فئات متنوعة على مبادئ التنوّع والقبول والاندماج، واحترام الآخر، وتزويدهم بالمهارات الأساسية ليكونوا داعمين لمفاهيم الحوار والتعايش والتواصل الحضاري خصوصًا في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك اعتمادًا على الدليل التدريبي لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID).

ويتم تدريب المشاركين على يد كفاءات دولية وخبرات عالية المستوى لتمكينهم من نشر المعرفة التواصلية والحوارية داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ويستهدف اللقاء ممارسي الحوار، لتزويدهم بمهارات تدريبية جديدة بهدف تشجيع الاعتدال والتفاهم المتبادل بين الثقافات، وكذلك مكافحة العنف والتطرف من أجل تعزيز التعايش والقيم المشتركة.

يُشار إلى أن مشروع "سلام للتواصل الحضاري"، يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويصدر أبحاثًا معمّقة ودراسات حول عددٍ من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة وسبل تعزيز التواصل بين الثقافات.

ويمثل "سلام" منصة هادفة ومفيدة للحوار والتواصل المفتوح والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم، للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة