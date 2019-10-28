17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا
"أبل" استجابت وأزالت 15 منها وبقي تطبيقان للتحقق
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
تطبيقات
أبل
17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-28
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:19 AM
17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون يجب حذفها فورًا
"أبل" استجابت وأزالت 15 منها وبقي تطبيقان للتحقق
اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة، 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون.
وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل، وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المُبلَغ عنها؛ بينما لا تزال تُحقق في التطبيقين المتبقييْن.
وعرض موقع Timesofindia -وفق ما نقله اليوم موقع اليوم السابع المصري- قائمة بهذه التطبيقات؛ حتى يتمكن المستخدمون من معرفتها وحذفها على الفور.
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla