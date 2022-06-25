مندوب واشنطن لـ"مجلس الأمن": على إيران إدراك أن هجمات الخليج غير مقبولة

قال إن الأدلة الأمريكية تظهر أن طهران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط

أبلغ القائم بأعمال السفير الأميركي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين، مساء الاثنين، مجلس الأمن بأن على إيران إدراك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة وأن "الوقت حان للعالم لينضم إلينا في فعل ذلك".

وحسب موقع قناة العربية، تحدث كوهين للصحفيين عقب جلسة مغلقة بالمجلس دعت إليها الولايات المتحدة، وقال إنه أبلغ المجلس المؤلف من 15 بلداً أن الأدلة الأميركية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو ويونيو، داعياً العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا "غير مقبول".

وأكد "كوهين" أنه أبلغ مجلس الأمن بأن سياسة بلاده تجاه إيران لا تزال قائمة على جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادتها لطاولة التفاوض.

وندد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالهجمات على ناقلات النفط في الخليج باعتبارها تهديداً لإمدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين، ودعا إلى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران، وذلك في بيان صحافي أعدته الكويت وصدر بالإجماع.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، في 13 يونيو الجاري، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

وقالت البحرية الأميركية، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث ببحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

