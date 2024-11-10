النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يطّلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة، خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدّمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

ونوه إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير تبوك يطّلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة
سبق

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة، خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدّمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

ونوه إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.


10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
05:41 PM

أمير تبوك يطّلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
48

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة، خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدّمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

ونوه إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,697
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,181

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة