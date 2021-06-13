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"الحبوب": جارٍ تفريغ 381 طن قمح و251 طن شعير

بموانئ المملكة المختلفة.. "الدمام وجازان وجدة وضباء"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه يجري اليوم تفريغ بواخر القمح والشعير بموانئ المملكة المختلفة بكمية تبلغ ٣٨١.٨٩١ طنًّا من القمح و٢٥١.٤٨٣ طنًّا من الشعير العلفي.

وقالت المؤسسة: تصل باخرة قمح إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام محملة بـ65.989 طنًا، فيما تصل باخرة قمح أخرى إلى ميناء جازان محملة بـ57.591 طنًا، وتصل أربع بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ66 ألف طن و65.942 طنًا و64.866 طنًا و61.989 طنًا.

وأضافت: تصل بواخر شعير إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ64.089 طنًا، و63 ألف طن و63.054 طنًا، كما تصل باخرة شعير إلى ميناء ضباء محملة بـ61.340 طنًا.

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"الحبوب": جارٍ تفريغ 381 طن قمح و251 طن شعير
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه يجري اليوم تفريغ بواخر القمح والشعير بموانئ المملكة المختلفة بكمية تبلغ ٣٨١.٨٩١ طنًّا من القمح و٢٥١.٤٨٣ طنًّا من الشعير العلفي.

وقالت المؤسسة: تصل باخرة قمح إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام محملة بـ65.989 طنًا، فيما تصل باخرة قمح أخرى إلى ميناء جازان محملة بـ57.591 طنًا، وتصل أربع بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ66 ألف طن و65.942 طنًا و64.866 طنًا و61.989 طنًا.

وأضافت: تصل بواخر شعير إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ64.089 طنًا، و63 ألف طن و63.054 طنًا، كما تصل باخرة شعير إلى ميناء ضباء محملة بـ61.340 طنًا.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:28 PM

"الحبوب": جارٍ تفريغ 381 طن قمح و251 طن شعير

بموانئ المملكة المختلفة.. "الدمام وجازان وجدة وضباء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه يجري اليوم تفريغ بواخر القمح والشعير بموانئ المملكة المختلفة بكمية تبلغ ٣٨١.٨٩١ طنًّا من القمح و٢٥١.٤٨٣ طنًّا من الشعير العلفي.

وقالت المؤسسة: تصل باخرة قمح إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام محملة بـ65.989 طنًا، فيما تصل باخرة قمح أخرى إلى ميناء جازان محملة بـ57.591 طنًا، وتصل أربع بواخر إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ66 ألف طن و65.942 طنًا و64.866 طنًا و61.989 طنًا.

وأضافت: تصل بواخر شعير إلى ميناء جدة الإسلامي محملة بـ64.089 طنًا، و63 ألف طن و63.054 طنًا، كما تصل باخرة شعير إلى ميناء ضباء محملة بـ61.340 طنًا.

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