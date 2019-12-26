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نزيل بـ"سجن بريمان": فخورون باهتمام وطننا بنا.. وأمير مكة بالنيابة: "كلنا أبناء سلمان"

"نحن فخورون باهتمام وطننا بنا".. بهذه الكلمات ارتجل أحد نزلاء سجن بريمان خلال زيارة أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لسجن بريمان مقدماً شكره على جهوده، والذي بدوره رد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

وتحدث النزيل في مركز التأهيل بسجن بريمان بمحافظة جدة خلال مقطع فيديو خلال لقائه الأمير قائلاً: "أحب أن أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نحن اليوم نحمل رسالة، ورسالة قوية أتوجه بها إلى مجتمع المخدرات: أتلفت شبابنا وعقولنا".

واستطرد النزيل: "إننا سنخرج من هذا المكان وكلنا ثقة، حاملين رسالة تحذيرية من آفات المخدرات، ونشكر كل من وقف معنا من رجال الأمن وحكومتنا الرشيدة، وسعيدون وفخورون بهذا المركز والأول من مثله"، ثم صافحه الأمير ليرد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

سجن بريمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نزيل بـ"سجن بريمان": فخورون باهتمام وطننا بنا.. وأمير مكة بالنيابة: "كلنا أبناء سلمان"
سبق

"نحن فخورون باهتمام وطننا بنا".. بهذه الكلمات ارتجل أحد نزلاء سجن بريمان خلال زيارة أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لسجن بريمان مقدماً شكره على جهوده، والذي بدوره رد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

وتحدث النزيل في مركز التأهيل بسجن بريمان بمحافظة جدة خلال مقطع فيديو خلال لقائه الأمير قائلاً: "أحب أن أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نحن اليوم نحمل رسالة، ورسالة قوية أتوجه بها إلى مجتمع المخدرات: أتلفت شبابنا وعقولنا".

واستطرد النزيل: "إننا سنخرج من هذا المكان وكلنا ثقة، حاملين رسالة تحذيرية من آفات المخدرات، ونشكر كل من وقف معنا من رجال الأمن وحكومتنا الرشيدة، وسعيدون وفخورون بهذا المركز والأول من مثله"، ثم صافحه الأمير ليرد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:54 PM

نزيل بـ"سجن بريمان": فخورون باهتمام وطننا بنا.. وأمير مكة بالنيابة: "كلنا أبناء سلمان"

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هادي العصيمي - جدة
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"نحن فخورون باهتمام وطننا بنا".. بهذه الكلمات ارتجل أحد نزلاء سجن بريمان خلال زيارة أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لسجن بريمان مقدماً شكره على جهوده، والذي بدوره رد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

وتحدث النزيل في مركز التأهيل بسجن بريمان بمحافظة جدة خلال مقطع فيديو خلال لقائه الأمير قائلاً: "أحب أن أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نحن اليوم نحمل رسالة، ورسالة قوية أتوجه بها إلى مجتمع المخدرات: أتلفت شبابنا وعقولنا".

واستطرد النزيل: "إننا سنخرج من هذا المكان وكلنا ثقة، حاملين رسالة تحذيرية من آفات المخدرات، ونشكر كل من وقف معنا من رجال الأمن وحكومتنا الرشيدة، وسعيدون وفخورون بهذا المركز والأول من مثله"، ثم صافحه الأمير ليرد على النزيل: "كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز".

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