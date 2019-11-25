استشاري يُطالب بحصر صرف "الكورتيزون" على الوصفات الطبية

"باهمام": تساهُل بعض الصيدليات مشكلةٌ وآثاره الجانبية سيئة جدًّا

طالَبَ أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام، بوضع ضوابط صارمة لحصر صرف علاجات الكورتيزون على وجود وصفة طبية، في ظل تساهل بعض الصيدليات الخاصة مع بعض المرضى في صرف حبوب بريدنيسولون (كورتيزون) بدون وصفة طبية!

وكتب "باهمام" تغريدة على حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "عرفت من بعض المرضى أن بعض الصيادلة في الصيدليات الخاصة يصرفون لمرضى الربو حبوب بريدنيسولون (كورتيزون) بدون وصفة طبية".

‏وتابع: "لا بد من وضع ضوابط صارمة لحصر صرف علاجات الكورتيزون على وجود وصفة طبية"؛ ‏محذرًا من أن "الكورتيزون له آثار جانبية، كما أن تأخير زيارة الطبيب قد يكون لها عواقب وخيمة".