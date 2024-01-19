"حائل" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".
سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".حائل أدنى درجة حرارة حالة الطقس الأرصاد
سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".
سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".