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"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووكيل وزارة الدفاع

اللقاء مع الضيفين شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير ريني كلارك كوبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووكيل وزارة الدفاع
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
02:32 PM

"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووكيل وزارة الدفاع

اللقاء مع الضيفين شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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