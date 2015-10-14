استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود. وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووكيل وزارة الدفاع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-14 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 02:32 PM

"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ووكيل وزارة الدفاع اللقاء مع الضيفين شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون سي رود.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.