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بعد غلقهما 9 أشهر ..الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا

يطبق القرار اعتباراً من  اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري مع السعودية بواقع 200 شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر مع سوريا بواقع 150 شخصاً يومياً، وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

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بعد غلقهما 9 أشهر ..الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا
سبق

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري مع السعودية بواقع 200 شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر مع سوريا بواقع 150 شخصاً يومياً، وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:50 PM

بعد غلقهما 9 أشهر ..الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا

يطبق القرار اعتباراً من  اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري مع السعودية بواقع 200 شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر مع سوريا بواقع 150 شخصاً يومياً، وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.

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