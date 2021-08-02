"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه

بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.. وطالَبَ بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم

حذّر صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مجددًا، من أي تواصل مع شخص ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وطالب الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، بضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.