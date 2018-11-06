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فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

أهدت فوزها إلى قائد الوطن الملك "سلمان" وولي عهده الأمين

أعربت معلمة الرياضيات بالمدرسة 56 بـ"تعليم جدة"، فوزية المغامسي، عن سعادتها الغامرة فور تلقيها نبأ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد، لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى، والتي أعلنت نتائجها اليوم.

وقالت المعلمة "فوزية" إن شعورها بالفوز زادها اعتزازًا وفخرًا بالوطن الذي تهديه هذا الإنجاز وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع من ينتمي لمهنة التعليم.

وأضافت أن فوزها سيزيدها عزمًا وإصرارًا ومواصلة للنجاح والتميز، لاسيما أنها قد حققت عدة جوائز محلية وإقليمية أخرى، إلى جانب كونها عضواً في المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات المعتمد أخيراً.

وذكرت المعلمة "فوزية" أن مشاركتها في منافسات جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، جاءت توكلاً على الله عز وجل ثم بعزيمة قوية ودعم من أسرتها الأولى المتمثلة في عائلتها مع دعم وتشجيع أسرتها الثانية "الأسرة التعليمية" من خلال التشجيع والتوجيه الذي تتلقاه بشكل مستمر.

وقدمّت الشكر والتقدير لجميع من ساندها وقدّم لها التهنئة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومدير "تعليم جدة" اللذين كانا من أوائل المهنئين لها فور إعلان النتيجة.

وأوضحت أن مشاركتها حققت معايير الجائزة المتمثلة في التميز في الإنجاز والابداع والابتكار، وكذلك التطوير والريادة المجتمعية والمهنية إلى جانب تحقيق المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني.

وكان "العيسى" قد هنّأ المعلمة فوزية المغامسي عبر حسابه في "تويتر" من خلال تغريدة كتب فيها: "أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم".

من جانبه هنأ المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي المعلمة، معربًا عن فخر جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة بما حققته الزميلة.

وكانت لجنة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي قد أعلنت اليوم الثلاثاء فوز المعلمة السعودية فوزية المغامسي والمعلم راشد علي هاشم من الإمارات بالجائزة في دورتها الأولى.

...................

في دورتها الأولى .. وولي عهد أبوظبي مهنئاً الفائزيْن: نبارك فوزهما المستحق

المعلمة فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

حصدت المعلمة السعودية فوزية المغامسي؛ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، قد بارك للفائزيْن مغرِّداً: نبارك للمعلميْن راشد علي هاشم؛ من الإمارات، وفوزية المغامسي؛ من السعودية، فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. سقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج.

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض عبدالله الراجحي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي
سبق

أعربت معلمة الرياضيات بالمدرسة 56 بـ"تعليم جدة"، فوزية المغامسي، عن سعادتها الغامرة فور تلقيها نبأ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد، لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى، والتي أعلنت نتائجها اليوم.

وقالت المعلمة "فوزية" إن شعورها بالفوز زادها اعتزازًا وفخرًا بالوطن الذي تهديه هذا الإنجاز وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع من ينتمي لمهنة التعليم.

وأضافت أن فوزها سيزيدها عزمًا وإصرارًا ومواصلة للنجاح والتميز، لاسيما أنها قد حققت عدة جوائز محلية وإقليمية أخرى، إلى جانب كونها عضواً في المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات المعتمد أخيراً.

وذكرت المعلمة "فوزية" أن مشاركتها في منافسات جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، جاءت توكلاً على الله عز وجل ثم بعزيمة قوية ودعم من أسرتها الأولى المتمثلة في عائلتها مع دعم وتشجيع أسرتها الثانية "الأسرة التعليمية" من خلال التشجيع والتوجيه الذي تتلقاه بشكل مستمر.

وقدمّت الشكر والتقدير لجميع من ساندها وقدّم لها التهنئة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومدير "تعليم جدة" اللذين كانا من أوائل المهنئين لها فور إعلان النتيجة.

وأوضحت أن مشاركتها حققت معايير الجائزة المتمثلة في التميز في الإنجاز والابداع والابتكار، وكذلك التطوير والريادة المجتمعية والمهنية إلى جانب تحقيق المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني.

وكان "العيسى" قد هنّأ المعلمة فوزية المغامسي عبر حسابه في "تويتر" من خلال تغريدة كتب فيها: "أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم".

من جانبه هنأ المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي المعلمة، معربًا عن فخر جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة بما حققته الزميلة.

وكانت لجنة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي قد أعلنت اليوم الثلاثاء فوز المعلمة السعودية فوزية المغامسي والمعلم راشد علي هاشم من الإمارات بالجائزة في دورتها الأولى.

...................

في دورتها الأولى .. وولي عهد أبوظبي مهنئاً الفائزيْن: نبارك فوزهما المستحق

المعلمة فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

حصدت المعلمة السعودية فوزية المغامسي؛ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، قد بارك للفائزيْن مغرِّداً: نبارك للمعلميْن راشد علي هاشم؛ من الإمارات، وفوزية المغامسي؛ من السعودية، فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. سقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:15 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:54 PM

فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

أهدت فوزها إلى قائد الوطن الملك "سلمان" وولي عهده الأمين

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مجموعة من المحررين - الرياض
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8,742

أعربت معلمة الرياضيات بالمدرسة 56 بـ"تعليم جدة"، فوزية المغامسي، عن سعادتها الغامرة فور تلقيها نبأ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد، لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى، والتي أعلنت نتائجها اليوم.

وقالت المعلمة "فوزية" إن شعورها بالفوز زادها اعتزازًا وفخرًا بالوطن الذي تهديه هذا الإنجاز وعلى رأسه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع من ينتمي لمهنة التعليم.

وأضافت أن فوزها سيزيدها عزمًا وإصرارًا ومواصلة للنجاح والتميز، لاسيما أنها قد حققت عدة جوائز محلية وإقليمية أخرى، إلى جانب كونها عضواً في المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات المعتمد أخيراً.

وذكرت المعلمة "فوزية" أن مشاركتها في منافسات جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، جاءت توكلاً على الله عز وجل ثم بعزيمة قوية ودعم من أسرتها الأولى المتمثلة في عائلتها مع دعم وتشجيع أسرتها الثانية "الأسرة التعليمية" من خلال التشجيع والتوجيه الذي تتلقاه بشكل مستمر.

وقدمّت الشكر والتقدير لجميع من ساندها وقدّم لها التهنئة، وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومدير "تعليم جدة" اللذين كانا من أوائل المهنئين لها فور إعلان النتيجة.

وأوضحت أن مشاركتها حققت معايير الجائزة المتمثلة في التميز في الإنجاز والابداع والابتكار، وكذلك التطوير والريادة المجتمعية والمهنية إلى جانب تحقيق المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني.

وكان "العيسى" قد هنّأ المعلمة فوزية المغامسي عبر حسابه في "تويتر" من خلال تغريدة كتب فيها: "أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم".

من جانبه هنأ المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي المعلمة، معربًا عن فخر جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة بما حققته الزميلة.

وكانت لجنة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي قد أعلنت اليوم الثلاثاء فوز المعلمة السعودية فوزية المغامسي والمعلم راشد علي هاشم من الإمارات بالجائزة في دورتها الأولى.

...................

في دورتها الأولى .. وولي عهد أبوظبي مهنئاً الفائزيْن: نبارك فوزهما المستحق

المعلمة فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

حصدت المعلمة السعودية فوزية المغامسي؛ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، قد بارك للفائزيْن مغرِّداً: نبارك للمعلميْن راشد علي هاشم؛ من الإمارات، وفوزية المغامسي؛ من السعودية، فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. سقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج.

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