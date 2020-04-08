النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة الكويتي يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا عالمياً حتى بداية العام المقبل

توقع ملايين المصابين خلال الشهرين المقبلين

توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار الشيخ باسل الصباح في تصريحات صحفية خلال مقطع مصور تم تداوله على تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل نيسان الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو أيار المقبل، بحسب تقديراته.

وأوضح وزير الصحة الكويتي في تصريحاته، أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معرباً عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى. وفقاً لسكاي نيوز.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزير الصحة الكويتي يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا عالمياً حتى بداية العام المقبل
سبق

توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار الشيخ باسل الصباح في تصريحات صحفية خلال مقطع مصور تم تداوله على تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل نيسان الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو أيار المقبل، بحسب تقديراته.

وأوضح وزير الصحة الكويتي في تصريحاته، أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معرباً عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى. وفقاً لسكاي نيوز.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:30 PM

وزير الصحة الكويتي يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا عالمياً حتى بداية العام المقبل

توقع ملايين المصابين خلال الشهرين المقبلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,963

توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار الشيخ باسل الصباح في تصريحات صحفية خلال مقطع مصور تم تداوله على تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل نيسان الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو أيار المقبل، بحسب تقديراته.

وأوضح وزير الصحة الكويتي في تصريحاته، أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معرباً عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى. وفقاً لسكاي نيوز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,755
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,039

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة