وكيلة جامعة أم القرى للطالبات تدشن ملتقى القيادة الآمنة

نظمه نادي السلامة المرورية بعمادة شؤون الطلاب

دشنت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي، الملتقى الثاني للقيادة الآمنة، والمعرض المصاحب للتعريف بالمركز الوطني للعمليات الأمنية ووسائل السلامة المرورية، والتطبيقات المرورية، الذي نظمه نادي السلامة المرورية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة، بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية الدكتورة آمال بنت عمر خيرو سندي، ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية الدكتورة فريدة بنت محمد الغامدي، وذلك بقاعة الجوهرة بمقر الجامعة بالزاهر.

وثمنَّت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي، دعم وتوجيهات مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لأنشطة وفعاليات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، لافتةً إلى أن هذا الملتقى يعتبر توعوياً وتوجيهياً لآداب القيادة الآمنة وفق الضوابط والتعليمات المرورية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، متمنيةً من المشاركات التقيد بأنظمة السلامة المرورية من أجل سلامتهن.

وأكدت الدكتور سارة الخولي أن هذه البرامج التوعوية تعزز الوعي والإدراك لدى الطالبات بمخاطر القيادة والطرق والآليات التي يجب اتخاذها حتى تصبح قائدة المركبة متمكنة وعلى وعي تام بكل ما يتعلق بالقيادة الآمنة التي تضمن سلامتها وسلامة أسرتها.

بدورها أوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية الدكتورة آمال بنت عمر خيرو سندي أن العمادة من خلال رؤيتها المستقبلية ستعمل على مواصلة تنظيم هذه البرامج التوعوية والتي تقدم برامج نوعية لضمان سلامة القيادة لدى المرأة.

الجدير بالذكر أن الملتقى والمعرض المصاحب يحتوي على تجربة الواقع الافتراضي لقيادة المركبة، وتجربة المحاكاة للصدمات في نطاق سرعة لا تتجاوز 20 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة إلى الإرشادات الصحية للقيادة الآمنة، وورش العمل حول أخلاقيات ومهارات القيادة.