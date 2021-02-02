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الإمارات تسجّل 3,310 إصابات جديدة بـ"كورونا"

7 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 866 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسبع وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 3,310 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسبع وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:29 PM

الإمارات تسجّل 3,310 إصابات جديدة بـ"كورونا"

7 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 866 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3,310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسبع وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 309,649 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 866 وفاة.
وأشارت إلى شفاء 3,791 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 285,201 حالة.

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