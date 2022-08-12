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عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ

"العبدلي" : تم استعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية

عقدت جمعية بر العارضة بجازان الجمعية العمومية العادية والغير عادية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/12/20هـ عن بعد عبر برنامج زووم وفي مقر الجمعية حيث حضر الاجتماع عن بعد ممثل فرع الوزارة مندوب مركز التنمية بجازان يحيى العبدلي ومن مقر الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية فيما حضر البعض الآخر عن بعد عبر برنامج الزوم.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم انجازه هو بتكاتف وتعاون الجميع من الفعاليات والمبادرات التي سعى الجميع من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية، كما تم استعراض عرض مرئي لمنجزات الجمعية في عام2019م.

كما تم استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أهمها مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2019م، ومناقشة التقرير المالي لعام 2018-2019 م، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020م، تلا ذلك قراءة ومناقشة لخطط البرامج والمناشط وآلية تنفيذها واستعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية في عام 2020م والتصويت عليها. ثم تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وبيع بعض الأصول العائدة ملكيتها للجمعية والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

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عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ
سبق

عقدت جمعية بر العارضة بجازان الجمعية العمومية العادية والغير عادية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/12/20هـ عن بعد عبر برنامج زووم وفي مقر الجمعية حيث حضر الاجتماع عن بعد ممثل فرع الوزارة مندوب مركز التنمية بجازان يحيى العبدلي ومن مقر الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية فيما حضر البعض الآخر عن بعد عبر برنامج الزوم.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم انجازه هو بتكاتف وتعاون الجميع من الفعاليات والمبادرات التي سعى الجميع من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية، كما تم استعراض عرض مرئي لمنجزات الجمعية في عام2019م.

كما تم استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أهمها مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2019م، ومناقشة التقرير المالي لعام 2018-2019 م، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020م، تلا ذلك قراءة ومناقشة لخطط البرامج والمناشط وآلية تنفيذها واستعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية في عام 2020م والتصويت عليها. ثم تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وبيع بعض الأصول العائدة ملكيتها للجمعية والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:52 PM

عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ

"العبدلي" : تم استعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت جمعية بر العارضة بجازان الجمعية العمومية العادية والغير عادية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/12/20هـ عن بعد عبر برنامج زووم وفي مقر الجمعية حيث حضر الاجتماع عن بعد ممثل فرع الوزارة مندوب مركز التنمية بجازان يحيى العبدلي ومن مقر الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية فيما حضر البعض الآخر عن بعد عبر برنامج الزوم.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم انجازه هو بتكاتف وتعاون الجميع من الفعاليات والمبادرات التي سعى الجميع من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية، كما تم استعراض عرض مرئي لمنجزات الجمعية في عام2019م.

كما تم استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أهمها مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2019م، ومناقشة التقرير المالي لعام 2018-2019 م، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020م، تلا ذلك قراءة ومناقشة لخطط البرامج والمناشط وآلية تنفيذها واستعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية في عام 2020م والتصويت عليها. ثم تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وبيع بعض الأصول العائدة ملكيتها للجمعية والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

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