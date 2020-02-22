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برلين.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

استعرضا الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين؛ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.

وشهد الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برلين.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين؛ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.

وشهد الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

برلين.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

استعرضا الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين؛ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.

وشهد الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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