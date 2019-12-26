غرفة جازان تنفي الرسائل المتداولة حول استقبالها طلبات التوظيف بفعاليات المنطقة

قالت إننا نعتزّ بكافة المتطوعين الذين يقدمون جهودًا كبيرة على كل الأصعدة

نفت غرفة جازان صحة الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال الغرفة لطلبات التوظيف بفعاليات المنطقة.

وتفصيلًا: قالت الغرفة: نعتز بكافة المتطوعين والمتطوعات في المنطقة الذين يقدمون جهودًا كبيرة على كافة الأصعدة والمجالات، تحقيقًا لرؤية 2030.

وفي هذا الصدد أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أنه لا علاقة للغرفة بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة، مشيرًا إلى أن غرفة جازان يتبع لها لجنة المسؤولية المجتمعية وجميع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التطوع، يتم عن طريق رئيسها محمد عبيري والفرق التابعة للجنة؛ وفقًا لطرقها وآلياتها المتبعة، وليس للغرفة علاقة بكافة ما يُتَداوَل خارج إطار عمل اللجنة الرسمي.

وأكد "الجوهري" أن الغرفة تؤمن بدور المتطوّعين والمتطوعات وبقيمة العمل التطوعي الاحترافي، الذي نؤكّد من خلاله على حقوق وواجبات المتطوعين، ومن هذا المنطلق لدينا طرق وقنوات خاصة لتسجيل وتأهيل وتدريب المتطوعين، وعلى الراغبين الانضمام للجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان والانخراط في برامجها المجتمعية والتنموية، يبادرون بتقديم طلباتهم المباشرة عن طريق هذا الرابط: https://goo.gl/forms/8ZBw54RgvPj63Jn52 .