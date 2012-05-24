"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.