توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية
هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اعلان
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-24
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:12 AM
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية
هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..
30 يناير
13,692
91 مليار ..
29 يناير
31,504
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,260
دروس من الحدث الشربليّ
مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!
غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ
علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟
صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"
ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء
غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!
عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم
مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!
محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!
عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير
علي آل شرمة