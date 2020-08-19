وافق مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ترقية منصور بن خالد النهدي إلى المرتبة الثانية عشرة.
"النهدي" للمرتبة الثانية عشرة ببنك التنمية الاجتماعية
وافق مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ترقية منصور بن خالد النهدي إلى المرتبة الثانية عشرة.
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"النهدي" للمرتبة الثانية عشرة ببنك التنمية الاجتماعيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-19
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:11 PM
"النهدي" للمرتبة الثانية عشرة ببنك التنمية الاجتماعية
وافق مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ترقية منصور بن خالد النهدي إلى المرتبة الثانية عشرة.
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