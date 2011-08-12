خرج ولم يعد بالخرج.. اختفاء السبيعي الغامض يتواصل لليوم الـ12

عُثِرَ على مركبته بمنطقة "الأخوين".. وذووه: "٥٠ ألفًا" لمن يعثر عليه

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الخرج جهود البحث عن شاب مفقود، اختفى في ظروف غامضة بمنطقة "الأخوين"؛ مُنذ ١٢ يوماً، وسط رصد ذويه مكافأة مالية (٥٠ ألف ريال) لمن يعثر عليه.

وبحسب المعلومات التي أدلى بها ذووه لـ"سبق": كان الشاب "ناصر بن هذال بن ليل السبيعي"، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان يتّجه بين محافظة الخرج والتوضحية في يوم 29/ 11/ 1440، ومِنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وأضافوا: المفقود "السبيعي" كان يستقل سيارة من نوع هونداي (سوناتا) عُثِر عليها بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، ولا يَزال البحث جاريًا عنه.

وعن مواصفاته، قال ذووه: "يرتدي ثوبًا، ويتجاوز طوله ١٧٠ سم، بالإضافة لكون عينه اليسرى صناعية، ويخفيها بارتدائه نظارة طبية.

وناشدوا بمساندة الجهات الأمنية في العثور على المفقود، وإبلاغ أقرب مركز أمني لديهم، أو التواصل معهم عبر أرقام التواصل، (0596041111 - 0552060770 - 0504169852 - 0553774607)، كما أعلنوا رصدهم مكافأة مالية قدرها (٥٠ ألف ريال لمن يعثر عليه).