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خبير الطقس "كراني": بدء ملامح تغيُّر ملموس في أجواء السعودية

الاعتدال الحراري سيد الموقف

أكد خبير الطقس حسن كراني بدء ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة في أجواء المملكة العربية السعودية ودول العالم.

وقال "كراني" لـ"سبق": "بعون الله تعالى بدأت ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة على أجواء السعودية ودول العالم، من مرتفعات ومنخفضات تبعًا لتحرك حركة الشمس الظاهرية في اتجاه نصف الكرة الجنوبي، مرورًا بخط الاستواء تعامدًا، كإعلان لبدء فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفصل الربيع في النصف الجنوبي مع يوم الاثنين من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "من المتوقع -بعون الله تعالى- ظهور ملامح المنخفض الجوي (منخفض السودان) على القطاع الغربي، وامتداد محوره شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك يوم الجمعة المقبل، كمؤشر علمي لبداية تخلخل الضغط شرق المتوسط تهيئة لاستقبال وتكوُّن مناطق التخلخل في الضغط والمنخفضات الحركية".

وتابع: "خلال هذه الفترة سوف ينحصر التكوُّن السحابي ونشاطه الرعدي الممطر بعون الله على الجنوبية الغربية وسواحلها وسهولها، وكلما اتجهنا شمالاً حتى أجواء منطقة مكة المكرمة، مرورًا بأبها، والباحة، والخميس، والليث، والقنفذة، والطائف ومرتفعاتها، وشرق المرتفعات".

وختم "كراني" قائلاً: "نشاط الرياح تنحصر شدته على الشمال، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، والمناطق الشرقية، والوسطى، وجنوبها حتى الجنوبية الغربية، مع احتمالية لتدهور الرؤية الأفقية. وإن الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف. هذا والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير الطقس "كراني": بدء ملامح تغيُّر ملموس في أجواء السعودية
سبق

أكد خبير الطقس حسن كراني بدء ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة في أجواء المملكة العربية السعودية ودول العالم.

وقال "كراني" لـ"سبق": "بعون الله تعالى بدأت ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة على أجواء السعودية ودول العالم، من مرتفعات ومنخفضات تبعًا لتحرك حركة الشمس الظاهرية في اتجاه نصف الكرة الجنوبي، مرورًا بخط الاستواء تعامدًا، كإعلان لبدء فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفصل الربيع في النصف الجنوبي مع يوم الاثنين من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "من المتوقع -بعون الله تعالى- ظهور ملامح المنخفض الجوي (منخفض السودان) على القطاع الغربي، وامتداد محوره شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك يوم الجمعة المقبل، كمؤشر علمي لبداية تخلخل الضغط شرق المتوسط تهيئة لاستقبال وتكوُّن مناطق التخلخل في الضغط والمنخفضات الحركية".

وتابع: "خلال هذه الفترة سوف ينحصر التكوُّن السحابي ونشاطه الرعدي الممطر بعون الله على الجنوبية الغربية وسواحلها وسهولها، وكلما اتجهنا شمالاً حتى أجواء منطقة مكة المكرمة، مرورًا بأبها، والباحة، والخميس، والليث، والقنفذة، والطائف ومرتفعاتها، وشرق المرتفعات".

وختم "كراني" قائلاً: "نشاط الرياح تنحصر شدته على الشمال، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، والمناطق الشرقية، والوسطى، وجنوبها حتى الجنوبية الغربية، مع احتمالية لتدهور الرؤية الأفقية. وإن الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف. هذا والله أعلم".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:06 PM

خبير الطقس "كراني": بدء ملامح تغيُّر ملموس في أجواء السعودية

الاعتدال الحراري سيد الموقف

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
21,662

أكد خبير الطقس حسن كراني بدء ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة في أجواء المملكة العربية السعودية ودول العالم.

وقال "كراني" لـ"سبق": "بعون الله تعالى بدأت ملامح التغيُّر الملموس في مواقع العناصر الجوية المؤثرة على أجواء السعودية ودول العالم، من مرتفعات ومنخفضات تبعًا لتحرك حركة الشمس الظاهرية في اتجاه نصف الكرة الجنوبي، مرورًا بخط الاستواء تعامدًا، كإعلان لبدء فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفصل الربيع في النصف الجنوبي مع يوم الاثنين من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "من المتوقع -بعون الله تعالى- ظهور ملامح المنخفض الجوي (منخفض السودان) على القطاع الغربي، وامتداد محوره شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك يوم الجمعة المقبل، كمؤشر علمي لبداية تخلخل الضغط شرق المتوسط تهيئة لاستقبال وتكوُّن مناطق التخلخل في الضغط والمنخفضات الحركية".

وتابع: "خلال هذه الفترة سوف ينحصر التكوُّن السحابي ونشاطه الرعدي الممطر بعون الله على الجنوبية الغربية وسواحلها وسهولها، وكلما اتجهنا شمالاً حتى أجواء منطقة مكة المكرمة، مرورًا بأبها، والباحة، والخميس، والليث، والقنفذة، والطائف ومرتفعاتها، وشرق المرتفعات".

وختم "كراني" قائلاً: "نشاط الرياح تنحصر شدته على الشمال، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، والمناطق الشرقية، والوسطى، وجنوبها حتى الجنوبية الغربية، مع احتمالية لتدهور الرؤية الأفقية. وإن الاعتدال الحراري سيكون سيد الموقف. هذا والله أعلم".

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