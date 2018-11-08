النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح باب القبول لرتب "جندي وجندي أول" بقوات الأمن الخاصة

التقديم في الفترة من 10 إلى 14 ربيع أول عبر منصة "أبشر"

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة..

وحددت يوم الأحد 10/3/1440هـ الساعة 10 صباحاً، موعداً لاستقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيفWWW.JOBS.SA، ويستمر حتى يوم الخميس 14/ 3/1440هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت قوات الأمن الخاصة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، وألا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

وتضمنت الشروط أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وليس له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، مع حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً ولا يقل تقديره عن جيد، ولائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

كما شددت أنه على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، حيث سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب القبول لرتب "جندي وجندي أول" بقوات الأمن الخاصة
سبق

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة..

وحددت يوم الأحد 10/3/1440هـ الساعة 10 صباحاً، موعداً لاستقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيفWWW.JOBS.SA، ويستمر حتى يوم الخميس 14/ 3/1440هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت قوات الأمن الخاصة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، وألا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

وتضمنت الشروط أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وليس له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، مع حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً ولا يقل تقديره عن جيد، ولائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

كما شددت أنه على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، حيث سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:06 PM

فتح باب القبول لرتب "جندي وجندي أول" بقوات الأمن الخاصة

التقديم في الفترة من 10 إلى 14 ربيع أول عبر منصة "أبشر"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
4,512

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة..

وحددت يوم الأحد 10/3/1440هـ الساعة 10 صباحاً، موعداً لاستقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيفWWW.JOBS.SA، ويستمر حتى يوم الخميس 14/ 3/1440هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت قوات الأمن الخاصة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، وألا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

وتضمنت الشروط أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وليس له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، مع حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً ولا يقل تقديره عن جيد، ولائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

كما شددت أنه على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، حيث سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة