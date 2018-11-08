فتح باب القبول لرتب "جندي وجندي أول" بقوات الأمن الخاصة

التقديم في الفترة من 10 إلى 14 ربيع أول عبر منصة "أبشر"

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة..

وحددت يوم الأحد 10/3/1440هـ الساعة 10 صباحاً، موعداً لاستقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيفWWW.JOBS.SA، ويستمر حتى يوم الخميس 14/ 3/1440هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت قوات الأمن الخاصة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، وألا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

وتضمنت الشروط أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وليس له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، مع حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً ولا يقل تقديره عن جيد، ولائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

كما شددت أنه على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، حيث سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.