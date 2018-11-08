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"عمل الرياض" يُحرر 111 مخالفة وينذر 191 منشأة

خلال 2735 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها

أسفرت "2735" زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، عن تحرير 111 مخالفة وإنذار 191 منشأة، وضبط 12 وافداً مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.

وطالت الحملات، التي نفذت بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال أسبوع، العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وشملت المخالفات "14" مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث ضبطتها المفتشات الميدانيات، حيث أنذرن على إثرها 44 منشأة بعد 477 زيارة تفتيشية.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وتشمل جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري ميدانياً مع جميع البلاغات الواردة.

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"عمل الرياض" يُحرر 111 مخالفة وينذر 191 منشأة
سبق

أسفرت "2735" زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، عن تحرير 111 مخالفة وإنذار 191 منشأة، وضبط 12 وافداً مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.

وطالت الحملات، التي نفذت بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال أسبوع، العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وشملت المخالفات "14" مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث ضبطتها المفتشات الميدانيات، حيث أنذرن على إثرها 44 منشأة بعد 477 زيارة تفتيشية.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وتشمل جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري ميدانياً مع جميع البلاغات الواردة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
04:40 PM

"عمل الرياض" يُحرر 111 مخالفة وينذر 191 منشأة

خلال 2735 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها

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ذياب الشمري - الرياض
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أسفرت "2735" زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، عن تحرير 111 مخالفة وإنذار 191 منشأة، وضبط 12 وافداً مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.

وطالت الحملات، التي نفذت بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال أسبوع، العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وشملت المخالفات "14" مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث ضبطتها المفتشات الميدانيات، حيث أنذرن على إثرها 44 منشأة بعد 477 زيارة تفتيشية.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وتشمل جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري ميدانياً مع جميع البلاغات الواردة.

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