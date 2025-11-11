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الطائف.. رضا المرضى يرفع مؤشرات المراكز الصحية إلى النطاق الأخضر

برنامج قياس تجربة المريض يهدف إلى تمكين المستفيدين من تقييم الخدمات المقدمة

انتقلت مراكز الرعاية الصحية بالطائف من النطاق الأصفر إلى النطاق الأخضر، الذي يدل على الرضا على الخدمات المقدمة، وذلك من خلال نتائج قياس تجربة المريض خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض" بداية عام 2018م، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتيح لـ "الصحة" مقارنة خدماتها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً، لمساعدتها على مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصوله على أفضل الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير.

ويتم دعم هذا البرنامج من خلال عدد من المتخصصين في "الصحة"، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها، وتطويرها بشكل مستمر.

الطائف مراكز الرعاية الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. رضا المرضى يرفع مؤشرات المراكز الصحية إلى النطاق الأخضر
سبق

انتقلت مراكز الرعاية الصحية بالطائف من النطاق الأصفر إلى النطاق الأخضر، الذي يدل على الرضا على الخدمات المقدمة، وذلك من خلال نتائج قياس تجربة المريض خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض" بداية عام 2018م، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتيح لـ "الصحة" مقارنة خدماتها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً، لمساعدتها على مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصوله على أفضل الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير.

ويتم دعم هذا البرنامج من خلال عدد من المتخصصين في "الصحة"، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها، وتطويرها بشكل مستمر.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:14 PM

الطائف.. رضا المرضى يرفع مؤشرات المراكز الصحية إلى النطاق الأخضر

برنامج قياس تجربة المريض يهدف إلى تمكين المستفيدين من تقييم الخدمات المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انتقلت مراكز الرعاية الصحية بالطائف من النطاق الأصفر إلى النطاق الأخضر، الذي يدل على الرضا على الخدمات المقدمة، وذلك من خلال نتائج قياس تجربة المريض خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

يُذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض" بداية عام 2018م، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتيح لـ "الصحة" مقارنة خدماتها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً، لمساعدتها على مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصوله على أفضل الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير.

ويتم دعم هذا البرنامج من خلال عدد من المتخصصين في "الصحة"، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها، وتطويرها بشكل مستمر.

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