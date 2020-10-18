النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحقيل يعتمد ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ضوابط جديدة لاعتماد المخططات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط، كما أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالبيئة العمرانية في الأحياء السكنية من مباني وطرق وساحات وحدائق وممرات مشاة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن الضوابط شملت توفير مسارات متصلة وآمنة للمشاة في الأحياء السكنية للمخططات الجديدة، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة بأقل التكاليف، وتجهيزها بمختلف العناصر والخدمات اللازمة لتسهيل حركة المشاة وتشجيع ممارسة الرياضة عموماً ورياضة المشي بصفة خاصة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تم إعدادها لاعتماد المخططات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة بها كذلك، من خلال تحديد سقف أعلى لأطوال الشوارع، كما وضعت الوزارة العديد من المقترحات تهدف إلى إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة في الأحياء السكنية القائمة.
ويهدف تحديث ضوابط تصميم واعتماد المخططات السكنية بشكل رئيسي إلى تحسين ورفع جودة الحياة بها، حيث تمت إضافة ضابط ينص على: " ضرورة إيجاد شبكة مستمرة ومتصلة ومتكاملة لحركة المشاة داخل الحي السكني"، وتنفيذ أرصفة مشاة متصلة تربط بين أغلبية المساكن ومواقع الخدمات في الحي (الحدائق، المساجد، المرافق التعليمية، والمرافق الصحية وغيرها) وتفادي تقاطعاتها مع حركة المرور أو تقليلها.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التحديثات الجديدة ستسهم بمشيئة الله في توفير شبكة آمنة لحركة المشاة داخل الحي السكني تربط بين جميع المساكن والخدمات، وتظليل أعلى نسبة ممكنة لممرات المشاة من خلال استخدام الأشجار المحلية المناسبة للبيئة، وأن تكون المسارات مناسبة للمشي وخالية من جميع العوائق مع تفادي تقاطعها مع حركة المرور أو تقليل ذلك، وأن يتم تنفيذ فرش الشوارع باستخدام العناصر العمرانية والمواد والألوان المعتمدة في الكود العمراني لكل مدينة.
ومن ناحية أخرى أعدت الوزارة مقترحات لتنفيذ ممرات المشاة للأحياء السكنية القائمة بحيث يكون تنفيذها ممكناً من خلال ميزانيات الصيانة وعدم إرهاق ميزانيات الأمانات، والتعامل مع محددات الوضع الراهن (أدراج المداخل، منحدرات الكراج، التشجير، الإنارة) بحيث يتم المحافظة عليها وأن يتم توفير ممرات مشاة بدون أية عوائق وبأقل التكاليف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحقيل يعتمد ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة
سبق

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ضوابط جديدة لاعتماد المخططات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط، كما أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالبيئة العمرانية في الأحياء السكنية من مباني وطرق وساحات وحدائق وممرات مشاة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن الضوابط شملت توفير مسارات متصلة وآمنة للمشاة في الأحياء السكنية للمخططات الجديدة، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة بأقل التكاليف، وتجهيزها بمختلف العناصر والخدمات اللازمة لتسهيل حركة المشاة وتشجيع ممارسة الرياضة عموماً ورياضة المشي بصفة خاصة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تم إعدادها لاعتماد المخططات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة بها كذلك، من خلال تحديد سقف أعلى لأطوال الشوارع، كما وضعت الوزارة العديد من المقترحات تهدف إلى إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة في الأحياء السكنية القائمة.
ويهدف تحديث ضوابط تصميم واعتماد المخططات السكنية بشكل رئيسي إلى تحسين ورفع جودة الحياة بها، حيث تمت إضافة ضابط ينص على: " ضرورة إيجاد شبكة مستمرة ومتصلة ومتكاملة لحركة المشاة داخل الحي السكني"، وتنفيذ أرصفة مشاة متصلة تربط بين أغلبية المساكن ومواقع الخدمات في الحي (الحدائق، المساجد، المرافق التعليمية، والمرافق الصحية وغيرها) وتفادي تقاطعاتها مع حركة المرور أو تقليلها.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التحديثات الجديدة ستسهم بمشيئة الله في توفير شبكة آمنة لحركة المشاة داخل الحي السكني تربط بين جميع المساكن والخدمات، وتظليل أعلى نسبة ممكنة لممرات المشاة من خلال استخدام الأشجار المحلية المناسبة للبيئة، وأن تكون المسارات مناسبة للمشي وخالية من جميع العوائق مع تفادي تقاطعها مع حركة المرور أو تقليل ذلك، وأن يتم تنفيذ فرش الشوارع باستخدام العناصر العمرانية والمواد والألوان المعتمدة في الكود العمراني لكل مدينة.
ومن ناحية أخرى أعدت الوزارة مقترحات لتنفيذ ممرات المشاة للأحياء السكنية القائمة بحيث يكون تنفيذها ممكناً من خلال ميزانيات الصيانة وعدم إرهاق ميزانيات الأمانات، والتعامل مع محددات الوضع الراهن (أدراج المداخل، منحدرات الكراج، التشجير، الإنارة) بحيث يتم المحافظة عليها وأن يتم توفير ممرات مشاة بدون أية عوائق وبأقل التكاليف.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:20 PM

الحقيل يعتمد ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,430

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ضوابط جديدة لاعتماد المخططات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي نشط، كما أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالبيئة العمرانية في الأحياء السكنية من مباني وطرق وساحات وحدائق وممرات مشاة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن الضوابط شملت توفير مسارات متصلة وآمنة للمشاة في الأحياء السكنية للمخططات الجديدة، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة بأقل التكاليف، وتجهيزها بمختلف العناصر والخدمات اللازمة لتسهيل حركة المشاة وتشجيع ممارسة الرياضة عموماً ورياضة المشي بصفة خاصة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك ضمن حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تم إعدادها لاعتماد المخططات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة بها كذلك، من خلال تحديد سقف أعلى لأطوال الشوارع، كما وضعت الوزارة العديد من المقترحات تهدف إلى إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة في الأحياء السكنية القائمة.
ويهدف تحديث ضوابط تصميم واعتماد المخططات السكنية بشكل رئيسي إلى تحسين ورفع جودة الحياة بها، حيث تمت إضافة ضابط ينص على: " ضرورة إيجاد شبكة مستمرة ومتصلة ومتكاملة لحركة المشاة داخل الحي السكني"، وتنفيذ أرصفة مشاة متصلة تربط بين أغلبية المساكن ومواقع الخدمات في الحي (الحدائق، المساجد، المرافق التعليمية، والمرافق الصحية وغيرها) وتفادي تقاطعاتها مع حركة المرور أو تقليلها.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التحديثات الجديدة ستسهم بمشيئة الله في توفير شبكة آمنة لحركة المشاة داخل الحي السكني تربط بين جميع المساكن والخدمات، وتظليل أعلى نسبة ممكنة لممرات المشاة من خلال استخدام الأشجار المحلية المناسبة للبيئة، وأن تكون المسارات مناسبة للمشي وخالية من جميع العوائق مع تفادي تقاطعها مع حركة المرور أو تقليل ذلك، وأن يتم تنفيذ فرش الشوارع باستخدام العناصر العمرانية والمواد والألوان المعتمدة في الكود العمراني لكل مدينة.
ومن ناحية أخرى أعدت الوزارة مقترحات لتنفيذ ممرات المشاة للأحياء السكنية القائمة بحيث يكون تنفيذها ممكناً من خلال ميزانيات الصيانة وعدم إرهاق ميزانيات الأمانات، والتعامل مع محددات الوضع الراهن (أدراج المداخل، منحدرات الكراج، التشجير، الإنارة) بحيث يتم المحافظة عليها وأن يتم توفير ممرات مشاة بدون أية عوائق وبأقل التكاليف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,534
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,071
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة