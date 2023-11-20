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الإمارات تدين اختطاف المليشيا الحوثية للقاطرة البحرية "رابغ 3"

أكدت ضرورة الحفاظ على سلامة أفراد الطاقم المتعدد الجنسيات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقاطرة البحرية "رابغ 3"، التي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.


وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، مطالباً بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

الإمارات المليشيا الحوثية إيران القاطرة البحرية رابغ البحر الأحمر

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات تدين اختطاف المليشيا الحوثية للقاطرة البحرية "رابغ 3"
سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقاطرة البحرية "رابغ 3"، التي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.


وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، مطالباً بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:29 AM

الإمارات تدين اختطاف المليشيا الحوثية للقاطرة البحرية "رابغ 3"

أكدت ضرورة الحفاظ على سلامة أفراد الطاقم المتعدد الجنسيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقاطرة البحرية "رابغ 3"، التي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.


وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، مطالباً بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

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