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"أحرقت نفسك وحرقت جيبك".. رسالة كاريكاتورية لترشيد فاتورة الكهرباء

بتوقيع "الجيزاني" وتزامناً مع حملة "#وفرت_وأنورت" التي أطلقها "كفاءة"

تزامناً مع حملة "#وفرت_وأنورت" التي أطلقها مركز "كفاءة"؛ قام الرسام الكاريكاتيري "ممدوح الجيزاني" بتمثيل أحد الأنماط الاستهلاكية للإنارة وعدم الترشيد.

وأظهر الرسم شخصاً يجلس في مكان وقد أشعل لمبات تزيد من استهلاك الفاتورة الشهرية، وتتسبب في رفع درجة الحرارة، وتخاطبه بطاقة كفاءة ذات المؤشر الأخضر الموفر أنه أحرق نفسه.

يشار إلى أن مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكدوا أن الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني يعود إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، وبينوا أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية.

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"أحرقت نفسك وحرقت جيبك".. رسالة كاريكاتورية لترشيد فاتورة الكهرباء
سبق

تزامناً مع حملة "#وفرت_وأنورت" التي أطلقها مركز "كفاءة"؛ قام الرسام الكاريكاتيري "ممدوح الجيزاني" بتمثيل أحد الأنماط الاستهلاكية للإنارة وعدم الترشيد.

وأظهر الرسم شخصاً يجلس في مكان وقد أشعل لمبات تزيد من استهلاك الفاتورة الشهرية، وتتسبب في رفع درجة الحرارة، وتخاطبه بطاقة كفاءة ذات المؤشر الأخضر الموفر أنه أحرق نفسه.

يشار إلى أن مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكدوا أن الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني يعود إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، وبينوا أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
02:20 PM

"أحرقت نفسك وحرقت جيبك".. رسالة كاريكاتورية لترشيد فاتورة الكهرباء

بتوقيع "الجيزاني" وتزامناً مع حملة "#وفرت_وأنورت" التي أطلقها "كفاءة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,993

تزامناً مع حملة "#وفرت_وأنورت" التي أطلقها مركز "كفاءة"؛ قام الرسام الكاريكاتيري "ممدوح الجيزاني" بتمثيل أحد الأنماط الاستهلاكية للإنارة وعدم الترشيد.

وأظهر الرسم شخصاً يجلس في مكان وقد أشعل لمبات تزيد من استهلاك الفاتورة الشهرية، وتتسبب في رفع درجة الحرارة، وتخاطبه بطاقة كفاءة ذات المؤشر الأخضر الموفر أنه أحرق نفسه.

يشار إلى أن مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكدوا أن الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني يعود إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، وبينوا أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية.

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