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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة

50 حالة في أبها و16 في خميس مشيط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:36 PM

عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة

50 حالة في أبها و16 في خميس مشيط

A A A
سويد الحارثي - عسير
2
2,853

أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.

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