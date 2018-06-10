وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة سويد الحارثي سبق 2020-06-10 أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير. وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير. وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 04:36 PM

عسير .. 116 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بالمنطقة 50 حالة في أبها و16 في خميس مشيط





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم؛ تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ116 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وأضافت أن أبها سجلت 50 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 ، وأحد رفيدة 15 حالة ، ومحايل عسير 5 حالات ، الحرجة 4 حالات ، وتنومة 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، سبت العلاية حالتين ، والنماص حالة واحدة ، وظهران الجنوب حالة واحدة ، وبيشة حالة واحدة.