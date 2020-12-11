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"عدو البشرية" في الأردن.. 2338 إصابة جديدة و36 وفاة

فيما سجلت حالات الشـفاء الإجمـالية ارتفاعًا لتقارب 210 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255459 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة، بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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"عدو البشرية" في الأردن.. 2338 إصابة جديدة و36 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255459 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة، بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
07:28 PM

"عدو البشرية" في الأردن.. 2338 إصابة جديدة و36 وفاة

فيما سجلت حالات الشـفاء الإجمـالية ارتفاعًا لتقارب 210 آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255459 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة، بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة.

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