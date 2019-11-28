باشر العقيد عبدالرحمن بن مسفر السحيمي، مهام عمله في مقر عمله الجديد بشرطة محافظة مهد الذهب، بعد صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل بنقله للمحافظة.
"السحيمي" يباشر عمله بشرطة مهد الذهب
باشر العقيد عبدالرحمن بن مسفر السحيمي، مهام عمله في مقر عمله الجديد بشرطة محافظة مهد الذهب، بعد صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل بنقله للمحافظة.
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"السحيمي" يباشر عمله بشرطة مهد الذهبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-28
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:22 PM
"السحيمي" يباشر عمله بشرطة مهد الذهب
باشر العقيد عبدالرحمن بن مسفر السحيمي، مهام عمله في مقر عمله الجديد بشرطة محافظة مهد الذهب، بعد صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل بنقله للمحافظة.
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