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بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا

اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم

أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقًا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي، بعد الإعلان يوم الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرًا.

ولم يتضح بعدُ كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكّنت بالفعل من السيطرة على الوباء.

فيروس كورونا الجديد

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بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا
سبق

أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقًا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي، بعد الإعلان يوم الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرًا.

ولم يتضح بعدُ كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكّنت بالفعل من السيطرة على الوباء.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:20 AM

بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا

اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقًا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي، بعد الإعلان يوم الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرًا.

ولم يتضح بعدُ كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكّنت بالفعل من السيطرة على الوباء.

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