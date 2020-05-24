شاهد كيف عايَدَ مدير شرطة حائل رجال الأمن في نقاط منع التجول

شاركهم وفق احترازات "كورونا" مثمنًا لهم جميع الجهود التي يبذلونها

قام مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور "كتاب العتيبي"، اليوم، بمعايدة رجال الأمن في النقاط الأمنية المنتشرة في مدينة حائل، والمشاركة في تنفيذ أمر منع التجول الكلي هذا الأسبوع، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

وشارك اللواء "العتيبي" عددًا من القيادات الأمنية بحائل، احتفالهم بالعيد مع أفرادهم، ووزع هدايا العيد عليهم، مثمنًا لهم جميع الجهود التي يبذلونها من خطط ميدانية لتطبيق أمر منع التجول، وحاثًا على بذل المزيد من الجهود.