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شاهد.. "مدني الطائف" ينفذ فرضية حريق بمبنى الاتصالات السعودية

لقياس سرعة الاستجابة واشتراطات السلامة بالموقع ونقاط القوة والضعف

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، فرضية حادث حريق بمبنى الاتصالات السعودية "مقسم وج" بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي إن الهدف من التمرين الفرضي قياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق – لا قدر الله.

وأضاف الغامدي أن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .

وتابع: شارك في التجربة الفرضية عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في "هيئه الهلال الأحمر السعودي، أمانة الطائف، شرطة المحافظة، والدوريات الأمنية، ومرور الطائف، والشؤون الصحية بالمحافظة، وشركة الكهرباء، والاتصالات السعودية".

مدني الظائف فرضية حريق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "مدني الطائف" ينفذ فرضية حريق بمبنى الاتصالات السعودية
سبق

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، فرضية حادث حريق بمبنى الاتصالات السعودية "مقسم وج" بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي إن الهدف من التمرين الفرضي قياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق – لا قدر الله.

وأضاف الغامدي أن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .

وتابع: شارك في التجربة الفرضية عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في "هيئه الهلال الأحمر السعودي، أمانة الطائف، شرطة المحافظة، والدوريات الأمنية، ومرور الطائف، والشؤون الصحية بالمحافظة، وشركة الكهرباء، والاتصالات السعودية".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
02:28 PM

شاهد.. "مدني الطائف" ينفذ فرضية حريق بمبنى الاتصالات السعودية

لقياس سرعة الاستجابة واشتراطات السلامة بالموقع ونقاط القوة والضعف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، فرضية حادث حريق بمبنى الاتصالات السعودية "مقسم وج" بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي إن الهدف من التمرين الفرضي قياس سرعة الاستجابة، والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق – لا قدر الله.

وأضاف الغامدي أن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .

وتابع: شارك في التجربة الفرضية عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في "هيئه الهلال الأحمر السعودي، أمانة الطائف، شرطة المحافظة، والدوريات الأمنية، ومرور الطائف، والشؤون الصحية بالمحافظة، وشركة الكهرباء، والاتصالات السعودية".

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