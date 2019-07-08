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"المالكي": الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية يهددان الأمن الإقليمي والدولي

قال إن علاقة قوية تربط "القاعدة" و"داعش"  و"الميليشيات الحوثية"

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش من جهة وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصًا منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأشار المالكي إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض مساء اليوم، مبينًا أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أيًا كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، النظر إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة.

وبيّن أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيرًا إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.


واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية يهددان الأمن الإقليمي والدولي
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش من جهة وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصًا منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأشار المالكي إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض مساء اليوم، مبينًا أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أيًا كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، النظر إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة.

وبيّن أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيرًا إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.


واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:50 PM

"المالكي": الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية يهددان الأمن الإقليمي والدولي

قال إن علاقة قوية تربط "القاعدة" و"داعش"  و"الميليشيات الحوثية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش من جهة وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصًا منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأشار المالكي إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر)، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض مساء اليوم، مبينًا أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أيًا كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، النظر إلى استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة.

وبيّن أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيرًا إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.


واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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