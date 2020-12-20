النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حرس الحدود" تُعلن أسماء 53 مواطناً من المقبولين لوظائفها الإدارية

دعتهم إلى استكمال إجراءات الكشف ومسوغات التعيين قبل غرة جُمادى الآخرة

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، ترشيح عدد (53) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ، على موقعها الإلكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت "المديرية" على المرشحين، سرعة المراجعة لاستكمال اجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين؛ علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 1 / 06 / 1442هـ.

وأكدت أن مَن لم يستكمل اجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدّد، فإن ذلك سيعد عدولاً عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

وللاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقع المديرية العامة لحرس الحدود: https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=265

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حرس الحدود" تُعلن أسماء 53 مواطناً من المقبولين لوظائفها الإدارية
سبق

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، ترشيح عدد (53) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ، على موقعها الإلكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت "المديرية" على المرشحين، سرعة المراجعة لاستكمال اجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين؛ علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 1 / 06 / 1442هـ.

وأكدت أن مَن لم يستكمل اجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدّد، فإن ذلك سيعد عدولاً عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

وللاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقع المديرية العامة لحرس الحدود: https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=265

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:47 PM

"حرس الحدود" تُعلن أسماء 53 مواطناً من المقبولين لوظائفها الإدارية

دعتهم إلى استكمال إجراءات الكشف ومسوغات التعيين قبل غرة جُمادى الآخرة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
2,205

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، ترشيح عدد (53) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ، على موقعها الإلكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت "المديرية" على المرشحين، سرعة المراجعة لاستكمال اجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين؛ علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 1 / 06 / 1442هـ.

وأكدت أن مَن لم يستكمل اجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدّد، فإن ذلك سيعد عدولاً عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

وللاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقع المديرية العامة لحرس الحدود: https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=265

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,706
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,171

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة