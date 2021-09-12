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جريمة تهز مكة.. ابن يطعن والديْه فيُرديهما قتيلين والشرطة تطيح به

وقعت في الشرائع ظهر اليوم وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها

كشفت معلومات أولية حول الجريمة البشعة التي هزت مكة اليوم أن الأب توفي أيضاً ولحق بالأم القتيلة؛ بعد تعرضهما للطعن على يد ابنهما.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قد باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ حيث توفيا من أثر الطعنات.

_____

باشرتها الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة والتحقيقات جارية

جريمة تهز مكة.. ابنٌ يطعن والديْه فيُردي أمه قتيلة ويصيب أباه

في جريمة قتل بشعة تقشعر منها الأبدان، أقدَمَ ابنٌ على طعن والده وأمه، نتج عنها وفاة والدته، وإصابة والده بإصاباتٍ نُقل على إثرها للمستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ فيما توفيت الأم من أثر الطعنات، وأصيب الأب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة تهز مكة.. ابن يطعن والديْه فيُرديهما قتيلين والشرطة تطيح به
سبق

كشفت معلومات أولية حول الجريمة البشعة التي هزت مكة اليوم أن الأب توفي أيضاً ولحق بالأم القتيلة؛ بعد تعرضهما للطعن على يد ابنهما.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قد باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ حيث توفيا من أثر الطعنات.

_____

باشرتها الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة والتحقيقات جارية

جريمة تهز مكة.. ابنٌ يطعن والديْه فيُردي أمه قتيلة ويصيب أباه

في جريمة قتل بشعة تقشعر منها الأبدان، أقدَمَ ابنٌ على طعن والده وأمه، نتج عنها وفاة والدته، وإصابة والده بإصاباتٍ نُقل على إثرها للمستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ فيما توفيت الأم من أثر الطعنات، وأصيب الأب.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:52 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:34 PM

جريمة تهز مكة.. ابن يطعن والديْه فيُرديهما قتيلين والشرطة تطيح به

وقعت في الشرائع ظهر اليوم وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
17,677

كشفت معلومات أولية حول الجريمة البشعة التي هزت مكة اليوم أن الأب توفي أيضاً ولحق بالأم القتيلة؛ بعد تعرضهما للطعن على يد ابنهما.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قد باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ حيث توفيا من أثر الطعنات.

_____

باشرتها الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة والتحقيقات جارية

جريمة تهز مكة.. ابنٌ يطعن والديْه فيُردي أمه قتيلة ويصيب أباه

في جريمة قتل بشعة تقشعر منها الأبدان، أقدَمَ ابنٌ على طعن والده وأمه، نتج عنها وفاة والدته، وإصابة والده بإصاباتٍ نُقل على إثرها للمستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وعَلِمت "سبق" أن الشاب أقدَمَ على طعن أبيه وأمه؛ فيما توفيت الأم من أثر الطعنات، وأصيب الأب.

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