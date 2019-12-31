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"المرشد": أسواق القرية بالأحساء أوجدت أجواءً اجتماعية وحفّزت على ريادة الأعمال

قال: تعد إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية للشباب

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، دورة تدريبية للإعلام الريادي، التي أقيمت في أسواق القرية في محافظة الأحساء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "المرشد القابضة" محمد المرشد، أن استثمارات المجموعة تحظى بنموٍّ مميّزٍ من نوعِهِ؛ وتعدُّ أسواق القرية إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بمحافظة الأحساء؛ حيث حفّزت على دخول عددٍ من شباب وشابات المحافظة سوق مبيعات التجزئة".

وأضاف المرشد "تأتي استضافة الدورة التدريبية المُقدمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للإعلام الريادي لتُسهم في تفعيل الدور التكاملي بين أهداف المجموعة وقِيَمها نحوَ تحفيز شباب وشابات الأعمال على التوسُّع في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها".

جديرٌ بالذكر أن مجموعة المرشد القابضة؛ إحدى المجموعات المستثمرة في المجالات الصناعية والكهربائية وقطاع المقاولات والأنشطة الترفيهية والعقارية، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات وقطاعات التجزئة بمختلف أنواعها.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أسواق القرية الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرشد": أسواق القرية بالأحساء أوجدت أجواءً اجتماعية وحفّزت على ريادة الأعمال
سبق

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، دورة تدريبية للإعلام الريادي، التي أقيمت في أسواق القرية في محافظة الأحساء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "المرشد القابضة" محمد المرشد، أن استثمارات المجموعة تحظى بنموٍّ مميّزٍ من نوعِهِ؛ وتعدُّ أسواق القرية إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بمحافظة الأحساء؛ حيث حفّزت على دخول عددٍ من شباب وشابات المحافظة سوق مبيعات التجزئة".

وأضاف المرشد "تأتي استضافة الدورة التدريبية المُقدمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للإعلام الريادي لتُسهم في تفعيل الدور التكاملي بين أهداف المجموعة وقِيَمها نحوَ تحفيز شباب وشابات الأعمال على التوسُّع في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها".

جديرٌ بالذكر أن مجموعة المرشد القابضة؛ إحدى المجموعات المستثمرة في المجالات الصناعية والكهربائية وقطاع المقاولات والأنشطة الترفيهية والعقارية، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات وقطاعات التجزئة بمختلف أنواعها.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
01:24 PM

"المرشد": أسواق القرية بالأحساء أوجدت أجواءً اجتماعية وحفّزت على ريادة الأعمال

قال: تعد إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، دورة تدريبية للإعلام الريادي، التي أقيمت في أسواق القرية في محافظة الأحساء.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "المرشد القابضة" محمد المرشد، أن استثمارات المجموعة تحظى بنموٍّ مميّزٍ من نوعِهِ؛ وتعدُّ أسواق القرية إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بمحافظة الأحساء؛ حيث حفّزت على دخول عددٍ من شباب وشابات المحافظة سوق مبيعات التجزئة".

وأضاف المرشد "تأتي استضافة الدورة التدريبية المُقدمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للإعلام الريادي لتُسهم في تفعيل الدور التكاملي بين أهداف المجموعة وقِيَمها نحوَ تحفيز شباب وشابات الأعمال على التوسُّع في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها".

جديرٌ بالذكر أن مجموعة المرشد القابضة؛ إحدى المجموعات المستثمرة في المجالات الصناعية والكهربائية وقطاع المقاولات والأنشطة الترفيهية والعقارية، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات وقطاعات التجزئة بمختلف أنواعها.

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