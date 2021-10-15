النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

ناقشا الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدولية بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدولية بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:09 PM

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

ناقشا الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
955

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدولية بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,501
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة