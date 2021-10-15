وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

ناقشا الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدولية بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.