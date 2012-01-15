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خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "الصحة" تستعرض المؤشرات الوبائية

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته، عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة ومتحوراتها، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "الصحة" تستعرض المؤشرات الوبائية
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته، عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة ومتحوراتها، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

خلال مؤتمر "كورونا" غدًا..‏ "الصحة" تستعرض المؤشرات الوبائية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
477

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته، عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة ومتحوراتها، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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