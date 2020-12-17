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"جوجل" تُطلق "Pixelbook Go" .. لابتوب بدقة فائقة ووزن خفيف

بشاشة قياس 13 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت

أطلقت شركة جوجل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللابتوب Pixelbook Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.

وينبض بداخل اللابتوب Pixelbook Go معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتمد اللابتوب Pixelbook Go على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنتين من الكاميرات، اللتين تتيحان تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، إضافة إلى منفذ لسماعة الرأس ومنفذينUSB Type C .

وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز اللابتوب Pixelbook Go بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 جراماً.

جوجل اللابتوب Pixelbook Go

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تُطلق "Pixelbook Go" .. لابتوب بدقة فائقة ووزن خفيف
سبق

أطلقت شركة جوجل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللابتوب Pixelbook Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.

وينبض بداخل اللابتوب Pixelbook Go معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتمد اللابتوب Pixelbook Go على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنتين من الكاميرات، اللتين تتيحان تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، إضافة إلى منفذ لسماعة الرأس ومنفذينUSB Type C .

وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز اللابتوب Pixelbook Go بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 جراماً.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:38 AM

"جوجل" تُطلق "Pixelbook Go" .. لابتوب بدقة فائقة ووزن خفيف

بشاشة قياس 13 بوصة مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة جوجل إصدار 4K من اللابتوب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الأميركية أن اللابتوب Pixelbook Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة.

وينبض بداخل اللابتوب Pixelbook Go معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتمد اللابتوب Pixelbook Go على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنتين من الكاميرات، اللتين تتيحان تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، إضافة إلى منفذ لسماعة الرأس ومنفذينUSB Type C .

وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز اللابتوب Pixelbook Go بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنه 1090 جراماً.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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53.8 مليار

53.8 مليار

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