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استثناء إيقاف الخدمات عن العسكريين المشاركين بالحروب تحت قبة الشورى .. غدًا

يطرح للمناقشة والتصويت .. وشمل المقترح عدم المنع من السفر والحبس

يتوقع أن يناقش مجلس الشورى في جلسته، غدًا الاثنين، استثناء العسكريين المشاركين في الحرب أو العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات.

وفي التفاصيل، علمت "سبق" أن المقترح قد ورد للمجلس وناقشته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وسيُطرح يوم غدٍ للمناقشة والتصويت واشتمل المقترح أن يستثني المشاركين بالحرب والعمليات العسكرية من إجراءات المنع من السفر والحبس الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

مجلس الشورى إيقاف الخدمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استثناء إيقاف الخدمات عن العسكريين المشاركين بالحروب تحت قبة الشورى .. غدًا
سبق

يتوقع أن يناقش مجلس الشورى في جلسته، غدًا الاثنين، استثناء العسكريين المشاركين في الحرب أو العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات.

وفي التفاصيل، علمت "سبق" أن المقترح قد ورد للمجلس وناقشته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وسيُطرح يوم غدٍ للمناقشة والتصويت واشتمل المقترح أن يستثني المشاركين بالحرب والعمليات العسكرية من إجراءات المنع من السفر والحبس الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:30 PM

استثناء إيقاف الخدمات عن العسكريين المشاركين بالحروب تحت قبة الشورى .. غدًا

يطرح للمناقشة والتصويت .. وشمل المقترح عدم المنع من السفر والحبس

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
5,353

يتوقع أن يناقش مجلس الشورى في جلسته، غدًا الاثنين، استثناء العسكريين المشاركين في الحرب أو العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات.

وفي التفاصيل، علمت "سبق" أن المقترح قد ورد للمجلس وناقشته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وسيُطرح يوم غدٍ للمناقشة والتصويت واشتمل المقترح أن يستثني المشاركين بالحرب والعمليات العسكرية من إجراءات المنع من السفر والحبس الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

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